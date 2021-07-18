تراند الفن: شكري يستقبل نظيره الصيني في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، وانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، في مقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

ونشر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورًا من المباحثات الرسمية التي اجراها الوزيرين لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، ولتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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