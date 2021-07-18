تراند الفن: وزير الطاقة السعودي: إنهاء خفض إنتاج النفط ديسمبر 2022

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن دول تحالف “أوبك +” اتفقت في اجتماعها، اليوم الأحد، على إنهاء خفض إنتاج النفط في ديسمبر 2022، إذا سمحت الظروف بذلك.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، في ختام الاجتماع، أن روسيا أرسلت تأكيدًا خطيًا بدعمها قرارات “أوبك +”.

وبشأن عودة النفط الإيراني في ظل تزايد فرص رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: “لا نعلم كيف سيعود النفط الإيراني لكن الاتفاق الحالي يتضمن 3 أشهر لرفع أو خفض الإنتاج”.

وانطلق اجتماع وزراء الطاقة لتحالف “أوبك+” بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم، ووافق التحالف على زيادة خط الأساس الخاص بالإمارات في اتفاق تخفيضات الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل يوميًا بدلًا من 3.17 مليون حاليًا.

في الوقت ذاته، تمت الموافقة على تعديل مستوى الأساس لإنتاج السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميًا لكل منهما، بدلًا من 11 مليونًا.

واستفاد العراق والكويت من الاجتماع الأخير، بالموافقة على زيادة إنتاجهما بواقع 150 ألف برميل يوميًا، على أن يتم الاستناد إلى خطوط الأساس الجديدة من مايو 2022.

وكشف مندوبون لوكالة بلومبرج أن التحالف سيعزز الإنتاج بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميًا كل شهر، حتى يتم إعادة كل إنتاجه المتوقف، مُضيفين أن الصفقة ستمنح الإمارات والعراق والكويت حصص إنتاج أعلى بدءًا من مايو 2022.

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