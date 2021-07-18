تراند الفن: تنويه مهم من سفارة المملكة بموسكو للمواطنين بشأن دخول المطاعم والمقاهي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت تواصل 13 زيارة

أصدرت سفارة المملكة في روسيا تنويها مهما، اليوم الأحد، بشأن دخول المطاعم والمقاهي.

وقالت السفارة عبر تويتر: “رمز (QR) لم يعد إلزاميا لدخول المطاعم والمقاهي والمشاركة في الأحداث العامة في العاصمة موسكو”.

وأضافت سفارة المملكة أن ذلك سيتم اعتبارا من غد (الإثنين) 19 يوليو، وفقاً لما أعلنه عمدة موسكو.

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