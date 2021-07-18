تراند الفن: منتخب السباحة يصل إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:02 مساءً - وصلت قبل قليل، بعثة منتخب السباحة للقرية الأولمبية بمدينة طوكيو اليابانية، استعدادًا لخوض مُنافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ويأمل منتخب السباحة في تحقيق ميدالية بأولمبياد طوكيو، خاصة في ظل تألق السباحة فريدة عثمان.

ومن المقرر، أن تنطلق مُنافسات أولمبياد طوكيو 2020، خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل.

ويتوالى وصول بعثات مصر المشاركة في البطولة، والتي بدأت بمنتخب كرة القدم، ثم منتخبات اليد والملاكمة، ومنتخب تنس الطاولة.

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