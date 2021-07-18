تراند الفن: إعفاء المركبات من رسوم عبور انفاق ومعديات قناة السويس بمناسبة العيد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:02 مساءً - قرر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاحد، إعفاء جميع المركبات من رسوم عبور المعديات والكباري والانفاق بمدن القناة والتي تتبع إدارتها هيئة قناة السويس.

وكان الفريق أسامة ربيع، قد أصدر بيانا منذ قليل، نشر علي صفحة هيئة قناة السويس الرسمية، أكد فيه أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفي إطار حرص هيئة قناة السويس علي مشاركة المواطنين فرحة الأعياد، تقرر إعفاء جميع المركبات أول أيام عيد الأضحى المبارك من مقابل خدمة العبور بجميع محاور العبور على طول القناة ( أنفاق- كباري عائمة – معديات ).

وفي سياق مختلف، عقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اجتماعًا مع مديرى المستشفيات ومسؤلي الصحة بالمحافظة، لوضع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.



وأكد حطب، خلال اللقاء، على رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات الاسماعيلية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بمستشفيات المحافظة، مع الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بشأن فيروس كورونا.



وشدد على ضرورة تواجد الأطقم الطبية من ممرضين وأطباء على مدار الـ24 ساعة، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات الطبية المكلفين بيها، مضيفًا أن المديرية بكافة مستشفياتها ستكون مستعدة على مدار الساعة لاستقبال أي حالات للطوارئ أو باقي الأقسام.

وأوضح حطب، على أهمية حسن استقبال المرضى، وتسهيل كافة إجراءات تلقيهم للعلاج.

وناشد حطب المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات بالأماكن العامة والمزدحمة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما لفت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

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