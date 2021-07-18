تراند الفن: أكثر 5 أطعمة معززة لجهاز المناعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:02 مساءً - كشف خبير تغذية روسي، عن أكثر خمسة منتجات مفيدة لجهاز المناعة وتعزز عمل الجهاز بالجسم.

وقال خبير التغذية ألكسندر ميروشنيكوف، خلال مقابلة مع قناة “موسكو 24” التلفزيونية، أن الكشمش الأسود يعتبر أفضل غذاء صيفي، حيث يحتوي 100 غرام من هذا العنب على 22 بالمائة من القيمة اليومية لفيتامين سي.

وأكد الخبير، على أهمية تناول المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي، مشيراً إلى أن فيتامين سي يشارك في إنتاج الإنترفيرون والخلايا المناعية، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه لتقوية جهاز المناعة، هناك حاجة أيضًا إلى فيتامين (أ) الموجود بالريحان، حيث يشارك هذا الفيتامين أيضًا في تكوين الخلايا المناعية، ناصحاً بتناول ثلاثة إلى أربعة أغصان من الريحان يوميًا، وكذلك تناول الخس لأنه يحتوي على فيتامين (ب) الذي يساعد في مقاومة التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الطبيب عن أهمية الشبت، وكذلك “الجمبري” الغني بالبروتين الذي يساهم في تكوين أجسام المناعة.

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