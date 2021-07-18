تراند الفن: البنك المركزي يصدر المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 05:02 مساءً - أصدر البنك المركزي، “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام”، والتي تهدف إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية، وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ، وذلك في ضوء حرص البنك المركزي المصري على دعم التنمية المستدامة، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد “التمويل المستدام” بالقطاع المصرفي المصري.

ويشير التمويل المستدام إلى قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضًا المشاريع التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع ذات العمالة الكثيفة، التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الالتزام بالإطار العام للحوكمة، وترسيخ الشفافية، ودعم نظم الرصد والمتابعة، والتقييم، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من أصحاب المشاريع والمجتمع ككل.

جدير بالذكر ان تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ المزيد من العملة الاجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي.

ويأتي اصدار “للمبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” كخطوة هامة نحو دعم جهود التنمية وخطط الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

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