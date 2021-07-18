تراند الفن: الجوهري: تعاون مع شركة يابانية لإنتاج منتجات صناعية مصرية من زيت الجوجوبا الذهبي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 05:02 مساءً - أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعه شركات “سرايا” اليابانية، بميزانية تصل إلى 45 ألف دولار، وذلك لإجراء أبحاث تطبيقية وتصنيع مُنتجات صناعية من زيوت نبات الجوجوبا الطبيعية، والتي يتم زراعتها في الصحراء المصرية.

وصرح الدكتور محسن غالي، مساعد نائب رئيس الجامعه للبحوث ومدير المشروع، بأن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والشركات الصناعية اليابانية وتعظيم الفائدة من زيت الجوجوبا المصري والمعروف بزيت الجوجوبا الذهبي، وذلك لما يتميز به هذا النوع من الزيوت من نشاط بيولوجي هام يُساعد في الشفاء من الجروح، بالإضافة إلى استخدامه الفعال في مُستحضرات التجميل.

وأضاف غالي، أنه رغم وجود العديد من المُنتجات الطبية التي يدخل في مُكوناتها زيت الجوجوبا، إلا أنه لم يتم استغلاله الاستغلال الكامل حتى الآن، خاصة في المجالات الصناعيه المختلفة، ولعل هذا السبب ما دعى مجموعة شركات سرايا، ومُمثلها في الشرق الأوسط الدكتور نبيل الموجي، إلى السعي لإجراء بحوث تطبيقيه وحتى الوصول إلى منتجات صناعية مصرية جديدة يساعد في تسويقها مجموعه شركات “سرايا” اليابانية دوليًا.

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