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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 9 ذي الحجة 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم والتي تعد من اهم العروض المميزة التي يستفيد الجميع بها حيث تقدم في كل أسبوع حيث تقدم افضل أنواع المنتجات و السلع الغذائية كالفواكه و الخضروات و جميع البقوليات والمعلبات الغذائية و كاللحوم و الأسماك أيضا بخصومات تصل الي نصف الثمن بمناسبه اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث يستمر هذا العرض ليوم الاثنين في جميع متاجر و أسواق العثيم في جميع المدن في المملكة العربية السعودية فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء العرض.
عروض العثيم اليوم
تحتوي عروض العثيم الاثنين علي جميع ما يحتاجه كل بيت من مستلزمات غذائية حيث تقدم جميع أنواع الفواكه كالتفاح و العنب و الليمون و المشمش و البطيخ البرتقال و الموز كما تحتوي علي الخضار الطازج كالخيار و البصل وجميع اللحوم الطازجة بخصومات تصل الي 50% بمناسبه العيد المبارك والأسماك كما تقدم لعملائها جميع الأدوات المنزلية و الكهربائية بتخفيضات مميزه في جميع المتاجر في جده و الرياض وجميع المدن وسوف نذكر لكم جميع المنتجات من خلال مجله العروض.
مجله عروض العثيم
تحتوي عروض العثيم اليوم علي العنب الابيض بسعر 11.95 ريال سعودي و الكمثري افريقي بسعر 9.95 ريال سعودي و العثيم جميع أنواع الخضروات و اللحوم حيث تقدم الطماطم بسعر3.95 ريال سعودي و و البطاطس بسعر 2.50 ريال سعودي و البصل الأحمر بسعر 2.95 ريال سعودي و جميع انواع الحلويات الشرقيه حيث تقدم بسبوسه بالسمن طبيعي بسعر 24.95 ريال سعودي و سعودي وجميع الأجهزة المنزلية حيث تحتوي عروض العثيم علي قدر ضغط و قلايه كهربائيه و مكيرويف بسعر 99 ريال سعودي فقط.
تشمل عروض العثيم علي لحم عجل بدون عظم بسعر 38.95 ريال سعودي و و عدس احمر بسعر 5.95 ريال سعودي و كيك سعر 12.95 ريال سعودي فقط و الشمام الاصفر و جميع انواع التمر و القهوه و الفلفل الرومي ايضا و و الخوخ السكري بسعر 6.95 ريال سعودي و الرومان الهندي بسعر 11.95 ريال سعودي حيث تستمرعروض العثيم اليوم ليوم واحد فقط في اسواق ومتاجر عبدلله العثيم فسارعوا قبل انتهاء هذا العرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 9 ذي الحجة 1442 مهرجان الطازج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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