شوف عروض العثيم اليوم حتى 27 يوليو 2021 عروض العيد

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عمر شويل - جدة تحتوي عروض العثيم اليوم على خصومات وتخفيضات هائلة بمناسبة عروض العيد والتي هي تتكون من جميع أنواع الخضروات والفواكه الطازجة مثل برتقال أبو صرة، وكلمنتينا، وتفاح أحمر، ونكتارين علبة، وعنب أبيض، وكمثري، وخوخ علبة، وخوخ سكري علبة، وعنب أحمر كبير، وباذنجان أسود رومي وسط، وقرع عسلي، وليمون ويتوفر في عروض العثيم اليوم كثير من المنتجات الطازجة. عروض العثيم اليوم تضم عروض العثيم اليوم طحينية الجميل سائلة فاخرة بسعر 9.95 ريال.

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