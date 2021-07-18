تراند الفن: بالحجارة والأسلحة البيضاء.. رجل وزوجته يعتديان على منزل سيدة بحلوان (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 مساءً - تعرضت إحدى السيدات تدعى “سلوى” 26 سنة مقيمة بمنطقة المعصرة بحلوان بالقاهرة، إلى الاعتداء من قبل أحد جيرانها يدعى “محمد.ج”، وزوجته بعدما هشم الزوج باب منزلها مستخدما سلاحا أبيض، وألقت زوجته الحجارة يصاحبها سبابا وطعنا في شرف السيدة وعفتها، وذلك لقيام المجني عليها بتركيب كاميرات مراقبة أسفل منزلها، بعد تعديات حدثت لها من أهل زوجها وفي محاولة منها لمنع بيع المخدرات بالشارع على حد وصفها.

استغاثت السيدة بشرطة النجدة بقسم المعصرة، لتنقذها من بطش جيرانها، وعلى الفور استجابت الأجهزة الأمنية لها، وحضرت على الفور إلى محل الواقعة، ولكنها المتهم تمكن من الهروب قبل وصول قوات الأمن.

وتمكنت الأجهزة من القبض على الزوجة، وبمواجهتها بالمجني عليها، اعترفت بارتكابها الواقعة، والقاءها حجارة من الطوب اللبن على باب منزل المجني عليها، والقاء في نفس الشاكية، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2832 لسنة 2021 اداري المعصرة.

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