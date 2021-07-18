تراند الفن: الزمالك يستقر على طرفي وديتي معسكر برج العرب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 مساءً - كشف الدكتور منتصر الرملاوي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقرار الجهاز الفني على طرفي مباراتي الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب في الإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المدير الإداري للزمالك أن الفريق سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالي، أمام منتخب القسم الثاني، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم 29 من الشهر نفسه.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الاثنين، على ملعب الترسانة، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

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