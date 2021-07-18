تراند الفن: محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 مساءً - ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على توفر السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

كما تابع توفر أرصدة المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز بكميات تكفى الاحتياجات، فضلا عن التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الأضحى، والتشديد على استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاهزية مستشفيات الصحة والجامعية لاستقبال أية حالات طارئة خلال فترة العيد، وتوفر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات وتوفر الأطقم الطبية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارات الصحة والزراعة والطب البيطري والتموين والكهرباء والإسعاف، ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري قطاعات الخدمات والمشروعات الخدمية والمرافق.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة، وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات المركزية بالمراكز والأحياء لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها، مع التشديد على تكثيف الحملات المرورية على الميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والتجمعات ومنع الاختناقات المرورية، لافتا إلى التنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري للمتابعة المستمرة للمجازر، وذبح الأضاحي تحت إشراف بيطري، وفتح جميع المجازر بالمجان طوال أيام العيد، والتأكد كذلك من نظافة المجازر على مستوى المحافظة قبل وبعد ذبح الأضاحي، مع تكثيف الرقابة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة بالقرى والنجوع، لافتًا إلى جهود المحافظة في التشديد في الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ومنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وفتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التطهير المستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتشمل المنشآت الحكومية والغير حكومية والعامة وكافة المرافق، فضلا عن استمرار حملات إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بصفة يومية، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة والري وتشكيل لجان رصد لجميع المخالفات بقرى ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بشن حملات موسعة لتنظيف المساجد وتعقيمها من الداخل والخارج استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، والانتهاء من تجهيز 4200 مسجدًا لصلاة العيد، وسيجري منع الصلاة بالساحات المكشوفة وفقا لتوجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن يخالف تلك التعليمات، والتأكيد على الأئمة بالالتزام بمدة الخطبة، ولن يسمح بالصلاة في أي مسجد غير التي تم اختيارها بمعرفة المديرية والتي تم تحديد إمام لكل منها لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة العيد، مع التشديد على مراعاة الضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستمرار غلق دورات المياه وعدم السماح بالصلاة في الخلاء والأماكن المكشوفة، وعدم السماح لأي مواطن من الدخول للمسجد دون ارتداء الكمامة الواقية.

وأشار المحافظ إلى إنه تم التنسيق مع وزارة التموين ورئاسة مجلس الوزراء وتم توفير كميات مناسبة من اللحوم الحية والطازجة والضأن والسوداني والبرازيلي المبردة والطازجة بأسعار مخفضة سيتم طرحها بكافة منافذ الشركة المصرية والمجمعات الاستهلاكية النيل، الأهرام، المصرية، بعدة فروع بمدينة أسيوط وبمراكز المحافظة المختلفة، لافتًا إلى طرح لحوم طازجة سوداني مبرد بـ 85 جنيها للكيلو، و90 جنيها لكيلو الضأن المجمد، و110 جنيهات للحوم البلدي الطازجة، و65 جنيها سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمد، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها للكيلو.



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