تراند الفن: خالد داوود: نشكر جميع الأجهزة المعينة في تحريك ملف الإفراج عن النشطاء السياسيين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 مساءً - وجه خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق، شكره لجميع الأجهزة المعينة التي ساعدت وساهمت في تحريك ملف الإفراج عن النشطاء السياسيين.

كما وجه شكره، إلى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي كثف قصارى جهده من أجل لمساعدة هؤلاء النشطاء في فتح ملفاتهم ومساندة أهاليهم.

وطالب داوود، في تصريحات خاصة لـ “لقاهرة 24″، أن تسمح الدولة بمزيد من حريات الرأي والتعبير، وإعطاء فرصة أكبر للمعارضين السياميين، قائلًا: “نتمنى الإفراج عن كل سجناء السياسيين”، وذلك في ظل وجود انطلاقة للجمهورية الجديدة التي تتجه لها الدولة المصرية حاليًا.

وناشد خالد داوود الدولة المصرية أيضًا بالنظر ومراجعة قانون الحبس الاحتياطي.

وقال محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن الدولة تحاول تهدئة الأوضاع الداخلية، من خلال عمل وحدة داخلية تكون قادرة على مُواجهة أي أزمات تحدث في الخارج، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالإفراج عن بعض النُشطاء السياسيين حتى يتكاتفوا مع القيادة السياسية ويتحدوا سويًا لمُواجهة خطر سد النهضة.

وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن الأسماء التي تم الإفراج عنها ليسوا إرهابيين ولا حاملي سلاح، بل نُشطاء سياسيين يختلفون في الأفكار ووجهات النظر وطرق التعبير عن تلك المُعتقدات.

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