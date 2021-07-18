نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام المشاركة في مسابقة الحلم dream 2021 مع الآغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2021، فهناك بحث دائم ويومياً عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من أجل تحقيق الأحلام الخاصة بمشاهدي ومتابعي قناة إم بي سي الفضائية بجميع أنحاء الدول العربية، حيث تقوم مسابقة الحلم بمنح الفائز جوائز مالية كبيرة وتعد هذه الجوائز هي أعلي وأكبر جوائز يتم منحها على الإطلاق، فقد رصدت مسابقة الحلم مبالغ مالية تصل الي مبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي ونصف “3.500.000$” وهو مجموع الجوائز التي تم رصدها من جانب إدارة المسابقة عن جوائز هذا العام لجميع الفائزين، لذا يستعلم العديد من المشاهدين عن طريقة التسجيل في مسابقة الحلم ومعرفة أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2021 التي سنوضحها لكم تباعاً.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

توفر مسابقة الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة من خلال الأرقام الخاصة بكل دولة علي حده، ويتم الاشتراك في الحلم مع الإعلامي المعروف وهو مصطفي الآغا، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة من خلال قناة إم بي سي الفضائية أو من خلال الحساب الرسمي للمسابقة علي تويتر أو من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني للمسابقة، وفيما يلي أرقام المشاركة في مسابقة الحلم:

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السعودية من شبكة موبايلي من خلال الرقم التالي: 650444.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السعودية من شبكة زين من خلال الرقم التالي: 755505.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة السعودية من شبكة الاتصالات السعودية من خلال الرقم التالي: 858888.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات من شبكة اتصالات من خلال الرقم التالي: 6070.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات من شبكة DU من خلال الرقم التالي: 3636.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت من شبكة GSM من خلال الرقم التالي: 4141.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة عمان من شبكة GSM من خلال الرقم التالي: 90434.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة مصر من شبكة فودافون من خلال الرقم التالي: 95458.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة مصر من شبكة أورنج من خلال الرقم التالي: 98880.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة البحرين من شبكة زين من خلال الرقم التالي: 94000.

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة اليمن من شبكة MTN من خلال الرقم التالي: 2622.

ويتم الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية علي الرقم المرادف لكل دولة، ويتم إرسال كلمة حلم أو dream في نص الرسالة التي يتم إرسالها.