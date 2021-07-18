تراند الفن: رئيس الوزراء البريطاني يتراجع عن قرار تخطى الحجر الصحي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:10 مساءً - أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وريشي سوناك، وزير المالية، التراجع عن خطتهما لتخطي الحجر الصحي، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

ومن المقرر أن يخضع جونسون وسوناك للحجر الصحي، تماشيا مع التوجيهات الحكومية، متخلين عن الخطط التي تعرضت لانتقادات شديدة، بعدما أعلنا الخضوع لحجر جزئي، كان سيسمح لهما بمواصلة العمل.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إصابة ساجد جاويد، وزير الصحة البريطاني، بفيروس كورونا المستجد، الذي خالط جونسون في الفترة الأخيرة.

وأفصح ساجد جاويد، يوم أمس السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت قناة ” العربية”.

وأوضح ساجد أنه تلقى لقاح كورونا، ولكنه يعاني من أعراض خفيفة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتولى ساجد جاويد، وزارة الصحة البريطانية، خلفًا لمات هانكوك، بعد الفضيحة التي جمعته مع مديرة أعماله، والتي أثبتت أنه اخترق الإجراءات الاحترازية وقت إغلاق البلاد.

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