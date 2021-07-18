تراند الفن: ترسانة أسلحة.. تنفيذ 5 آلاف حكم قضائي خلال أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:10 مساءً - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بجميع صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال أسبوع، في مجال الأمن العام واستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط وبورسعيد والدقهلية”، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، عن ضبط 48 متهمًا، وبحوزتهم 28 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 8 قطع سلاح أبيض، ضبط 30 قضية اتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ 5680 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وضبط 2 تشكيل عصابي ضما 4 متهمين، ارتكبوا حادثين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط جميع صور الخروج على القانون.

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