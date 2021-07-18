تراند الفن: ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:10 مساءً - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وعبر جلالته خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للمملكة، مقدماً التهنئة لسموه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

فيما قدم سمو ولي العهد، الشكر لجلالته على مشاعره الأخوية النبيلة، معبرًا عن التهنئة لجلالته بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التطور والنماء.

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