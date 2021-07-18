شوف عروض جرير الأسبوعية خصم 40% طوال عيد الأضحى المبارك

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية، تقدم Librairies Jarir مجموعة كبيرة من العروض المختلفة كل شهر، بما في ذلك جميع المنتجات والأدوات التي يحتاجها العملاء ويبحثون عنها باستمرار، ويتم عرض هذه العروض في جميع فروع الشركة وكذلك على الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة، حيث أن شركة جرير أنشأت موقعها الإلكتروني الرئيسي لمساعدة العملاء على معرفة جميع الأدوات والأجهزة والإلكترونيات التي تباع في الفروع ومتوفرة في الوقت الحالي وأسعارها، وتقدم شركة جرير عروض متنوعة للعملاء الذين يفضلون التسوق عبر الإنترنت.

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تنال مكتبة جرير رضا عملائها من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل خدمات الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كما تقدم الشركة ضمانًا على جميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة التي تُباع في فروع جرير، لذلك تعتبر جرير من أكثر الأماكن الموثوقة للعملاء الذين يعتمدون عليها في جميع احتياجاتهم المكتبية والمدرسية.

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عروض العيد على منتجات ابل من جريرApple Watch Series 6 44 GPS، space gray، aluminium band ، black sport band، السعر 1969 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم Apple Watch Series 6 40 GPS، المنتج (أحمر)، هيكل من الألومنيوم، حزام المنتج الرياضي (أحمر)، بسعر 1449 ريال سعودي بدلاً من 1849 ريال سعودي. تنزيلات جرير اليومية Apple Watch HSI44 GPS، Space Grey، Aluminium Band، Black Sport Band بسعر 1419 ريال سعودي.

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