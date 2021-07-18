نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 مهرجان الطازج تخفيضات عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الاثنين حيث تعد من العروض المميزة والتي ينتظرها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد من العروض التي تقدم أجود و افضل أنواع المنتجات الغذائية من وفواكه كالموز و التفاح والفراولة و البطيخ والبرتقال بمناسبه عيد الأضحى المبارك وجميع الخضروات كالخيار والبصل و البطاطس وجميع أنواع المكسرات والبقوليات والمعلبات الغذائية وجميع أنواع المشروبات بتخفيضات كبيره تصل إلى نصف الثمن في جميع المتاجر و الأسواق.

عروض العثيم الاثنين

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع المشروبات الغازية التي يحتاج اليها المواطنين بسبب ارتفاع درجه الحرارة حيث تقدم عصير البرتقال و البرتقال ابو صوره بسعر 4.95 ريال سعودي و الموز بسعر 3.95 ريال سعودي و الليمون الأخضر بسعر 4.95 ريال سعودي و لحم العجل البدي بسعر 38.95 ريال سعودي و الطماطم و الشمام و الهوه و التمر بجميع انواعه بخصومات كبيره حيث تصل الي نصف السعر كي يستفيد جميع المواطنين من هذا العرض.

مجله عروض العثيم الاثنين

تضم عروض العثيم جميع الفواكه الطازجة بخصومات تصل إلي نصف الثمن في جميع المتاجر في جميع المدن حيث تقدم لعملائها الرمان الأحمر بسعر 11.95 ريال سعودي و الأناناس بسعر 6.95 ريال سعودي و التفاح الأخضر بسعر 6.95 ريال سعودي فقط كما تشمل ايضا الملفوف و جميع أنواع الخضار و التمر و المعلبات و منها المربي كما تقدم أيضا عروض العثيم السميد الخشن و التورته بسعر 14.95 ريال سعودي فقط.

تشمل ايضا جميع الزيتون الأخضر و الأسود و اللحوم بسعر 38.95 ريال سعودي و الفول السوداني وجميع منتجات ومشتقات الألبان حيث تحتوي علي جبن دومتي و لبنه المراعي و جميع الأدوات و الأجهزة المنزلية التي تحتاج إليها كل النساء في كل منزل حيث توفر لهم المقلاة الكهربائية و العديد من الأدوات الأخري في أسواق عبدلله العثيم لذالك سارعوا قبل انتهاء الكميه المحددة في جميع المتاجر حيث يستمر هذا العرض لمده 24 ساعه فقط بمناسبه عيد الأضحى فعليكم بالاستفادة من تلك الخصومات المتنوعة علي جميع المنتجات.