تراند الفن: القبض على 8 متهمين بخطف أجنبي نصب عليهم في 37 ألف دولار بالمقطم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 8 متهمين بينهم ليبيري الجنسية، بتهمة خطف مواطن ينتمي لدولة غينيا الاستوائية، لقيامه بالنصب عليهم في مبلغ مالي 37 ألف دولار ومحاولته الهرب من تسديد المبلغ المالي ومماطلتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بلاغًا من زوجة الغيني المخطوف وأبلغت بتلقيها اتصالا هاتفيا من أحد المتهمين، وطلب منها رد المبلغ المالي لإطلاق سراح زوجها فأبلغت شرطة النجدة.

توصل رجال مباحث المقطم إلى هوية الخاطفين وتم تحديد مكان إخفاء المخطوف ونجح رجال الأمن، في تحريره من قبضة خاطفيه وإلقاء القبض على المتهمين وهم 7 مصريين وليبيري.

وبينت التحريات أن الليبيري هو الوسيط في عمليات تبادل الأموال، وأنه وضع خطة خطف الضحية للحصول على الأموال عقب مماطلته لهم.

وبذات جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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