تراند الفن: “بحب أساعد ماما”..”فيروز” تصنع مجسمات بأشكال أضحية العيد وتبيعها في شوارع العريش

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - فقط يوم واحد يفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ودائمًا ما تتفق الأطفال في شكل الاحتفال بالأعياد، والذي يتمثل لديهم في الملابس الجديدة والتنزه وآخذ “العيديات”، إلا فيروز، تلك الصغيرة التي قررت أن تحتفل بعيد الأضحى بشكل آخر، من خلال صنع مجسمات على شكل خراف وبيعها بالشارع، وجعلت من الأموال التي تتحصل عليها، عيديةً لها.

قالت دعاء عزمي، والدة الطفلة فيروز، 4 سنوات، إنها تهوى صناعة الأعمال اليدوية منذ زمن، وورثت منها ابنتها تلك الهواية، فتمكنت رغم سنها الصغيرة من صنع مجسمات على شكل خِراف.

وروت عزمي خلال حديثها عن ابنتها لـ “القاهرة 24″، أن فيروز لها صديقة جميلة تُدعى “سلمى”، من الأطفال بائعي المناديل الورقية بالشارع، وهي من ألهمتها فكرة عمل عدد من المجسمات وبيعها في شوارع العريش، بالإضافة إلى توزيعها على أصدقائها الآخرين، هكذا كان اقتراح الصغيرة لوالدتها.

وتابعت الأم بأنها قررت أن تُنفذ تجربة ابنتها التي أحبت خوضها، فذهبت بها إلى أماكن بيع القهوة والآيس كريم وغيرها، ووجدت ترحيبًا كبيرًا بالصغيرة من أصحاب المتاجر كي تقف بجوارهم، وتبيع مجسماتها الصغيرة.

وذكرت عزمي أن فيروز تلقت الدعم والتشجيع من والدها أيضًا، على الرغم من سفره خارج البلاد، ولكنه يمنح المحبة والتحفيز لابنته الصغيرة دائمًا.

واستكملت الأم حديثها بأنها تسمح لابنتها أن تقوم بذلك في ظل ظروف آمنة، فهي مثل أي أم يمتلكها شعور الخوف تجاه طفلتها، ولكن لا تجعله يقف سدًا لطموحاتها الصغيرة.

“أنا بحب أساعدك يا ماما، شكرًا إنك موجودة”، بتلك الكلمات عبرت فيروز عن حبها لمشروعها الصغير، الذي وجدت من خلاله محبة الناس إليها، وتعلمت كيف تمد يد العون لوالدتها رغم سنها الصغيرة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.