تراند الفن: أقوى كود خصم نون في مصر 2021 من الموفر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - هل تفكر في اقتناء بعض المنتجات من متجر نون مصر؟ إذن انتظر قليلا، هل تعلم أن بإمكانك شراء ما ترغب من منتجات بتخفيضات وخصومات مميزة؟ نعم بإمكانك الحصول على خصومات تصل إلى 10% على إجمالي مشترياتك عند استخدام كود خصم نون مصر من موقع الموفر، كيف ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه سوياً من خلال هذا المقال.

كود خصم نون من موقع الموفر:

يعد متجر نون في مصر واحدا من أهم المتاجر الإلكترونية وأكثرها إقبالا والتي تمكنت من توفير العديد من المنتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية، يمكنك التسوق من بين فئات مختلفة بالمتجر مثل:

الأجهزة الإلكترونية.

الأزياء.

الأجهزة المنزلية.

مستحضرات التجميل.

الأطفال وألعاب البيبي.

المنتجات الرياضية.

البقالة.

حتى اللحوم والخضروات والفواكه وكل ما يحتاجه البيت من مستلزمات ستجده في نون مصر، مع خدمة التوصيل إلى باب المنزل.

كما يضم المتجر باقة مميزة من أشهر الماركات العالمية سواء للملابس أو الحقائب أو الساعات أو حتى العطور مثل:

بيبي جوي.

أبل.

نايك.

سامسونج.

تيفال.

لوريال.

سكيتشرز.

فيلروي اند بوخ.

كل تلك الماركات يمكنك اقتنائها بخصومات وعروض مميزة بالمتجر تصل إلى 80% من قيمة المنتج، هذا بالإضافة إلى خصومات موقع الموفر عند استخدام كود خصم نون في مصر ( AN116 ) يمنحك الكود عدة عروض يمكنك الاختيار من بينها:

خصم حتى 80% + 10% اضافي على كل المنتجات.

خصم 10% على كل منتجات متجر نون وحتى 150 جنية.

خصم حتى 73% + 10% اضافي على ديتول، كمامات وصوابين.

خصم حتى 35% على الهواتف الذكية + 10% خصم إضافي.

خصم حتى %55 + %10 إضافي على أجهزة المنزل والمطبخ.

خصم 10% على كل المتجر.

كل تلك الخصومات يمكنك الاستمتاع بها بمجرد تطبيق كود الخصم، كيف يمكنك تطبيقه؟ هذا ما سنعرفه فيما يلي.

كيف يمكنني تطبيق كود خصم نون مصر 2021؟

الآن يمكنك تطبيق كود خصم نون من موقع الموفر في خطوات بسيطة هي:

توجه لزيارة موقع الموفر.

من تبويب جميع المتاجر اختر نون مصر.

ستجد أمامك كود الخصم يمكنك من الاستفادة من مجموعة مختلفة من العروض.

اضغط على العرض المناسب لك من بين العروض المتاحة.

بمجرد الضغط على العرض سيتم نسخ الكود وتوجيهك إلى متجر نون خلال 3 ثواني.

قم بالتسوق من المتجر حتى الوصول إلى خطوة الدفع وهنا يمكنك لصق الكود بالمكان المخصص له كما يبدو في تلك الصورة.

بمجرد لصق الكود اضغط على تطبيق وفورا ستستمتع بالخصم.

وبهذا قد وفرت الكثير من المال لتكون استطعت اقتناء منتجات عالية الجودة بخصم إضافي، ولكم ماذا إن اشتريت المنتجات وأردت استبدالها أو استرجاعها هل هذا متاح بمتجر نون؟ هذا ما سنعرفه فيما يلي.

هل يمكنني إرجاع المشتريات من نون و استرداد أموالي؟

في حال اشتريت أحد المنتجات وكان به أحد عيوب الصناعة يمكنك متجر نون من استرجاع المنتج أو استبداله حسب رغبتك ولكن بشرط:

أن يكون المنتج في تغليفه الأصلي.

أن يكون غير مستعمل بأي شكل من الأشكال ( غير مغسول, غير معطر).

أن يكون تاريخ الاسترجاع خلال 15 يوم من الشراء فقط.

أن لا يكون المنتج ضمن المنتجات الغير قابلة للإرجاع مثل المنتجات الشخصية مثلا.

أن يكون المنتج غير تالف أو بع عيب استخدام.

وفقا لتلك الشروط سيتم ارجاع المنتج وإضافة قيمته إلى رصيدك بالمتجر أو بطاقة الإئتمان بعد مراجعة المنتجات جيدا، ولكن تُرى ماذا عن الشحن؟

هل الشحن مجاني من نون مصر؟

يتيح متجر نون مصر خدمة الشحن المجاني إلى العملاء ولكن وفق شروط:

أن تكون قيمة المشتريات أكثر من 350 جنيه.

وفي حال كانت قيمة المشتريات أقل من 350 جنيه تُصبح قيمة الشحن 20 جنيه ثابته إلى جميع المحافظات، وهي أيضا تسري على اطلبات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية مثل الشاشات والثلاجات وغيرها، كما يوفر نون مصر الشحن السريع لعملائه مع خدمة نون اكسبريس مصر لتصل المنتجات في نفس اليوم.

ما وسائل الدفع المتاحة في نون مصر؟

مع نون مصر ستستمتع بالعديد من بدائل الدفع المتاحة مثل:

البطاقات الائتمانيّة- Master Card، Visa، AMEX..

باستخدام تطبيق Apple Pay..

التقسيط الشهري عن طريق البطاقة الائتمانية بدون فوائد.

نون باي Noon Pay.

الدفع نقداً عند الإستلام.

وبهذا تستطيع شراء مختلف المنتجات والانتقاء من بينها وأنت في منزلك، ومع تطبيق أحدث كود خصم من موقع الموفر ستحصل على تخفيضات تمكنك من شراء المزيد والمزيد من المنتجات وتوفير الكثير والكثير من الأموال.

لماذا تشتري من نون مصر:

ربما تتساءل لماذا نون بالتحديد في ظل تواجد العديد من المتاجر والحقيقة تكمن الأسباب في النقاط التالية:

يوفر المتجر باقة متنوعة من العديد من المنتجات باختصار ستجد كل ما تحتاجه.

المتجر يتيح أكثر من ماركة لنفس المنتج لتختار الأنسب لك و لميزانيتك.

يتيح الموقع عروض مميزة لشراء قطعتين والحصول على الثالثة مجانا أو حتى خصومات كبيرة.

سياسة الاستبدال والاسترجاع المرنة.

التوصيل السريع.

الشحن المجاني إلى مختلف محافظات مصر.

الشراكة التي يعقدها الموقع مع مختلف البنوك المصرية.

خدمة العملاء المتاحة على مدار الساعة.

كل تلك الأسباب إلى جانب كود الخصم من موقع الموفر تجعلك قادر على التسوق أكثر بأموال أقل، استخدم AN116 ووفر أموالك.