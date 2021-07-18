تراند الفن: «الشثري» يوضح بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج «يوم التروية» (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في يوم التروية، ومنها أن بعض الحجاج يتأخر في البقاء في منى وبالتالي لا يلتزم بالخطة النظامية، ويتأخر بسبب ذلك في الوصول لعرفات.

وأضاف الشثري أن صعود جبل عرفة ليس من الأمور المستحبة إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرغب فيه، وقد وقف خلف الصخرات، وقال صلى الله عليه وسلم (وقفت ها هنا) وعرفة كلها موقف، مضيفا أن صعود جبل عرفة ليس له أي مزية وليس فيه أي فضيلة.

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