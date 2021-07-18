تراند الفن: قبل العيد.. محافظ الأقصر يفاجئ المستشفى العام ومجزر الحبيل (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لعدد من المنشآت استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، وبدأت الجولة بطريق المطار موجها بسرعة إنهاء أعمال التجميل والاهتمام بالحدائق الموجودة علي جانبي الطريق.

وتفقد “ألهم” طريق الزناقطة – الحبيب موجها بسرعة الانتهاء من الإضاءات اللازمة التي تتناسب مع الطريق، وأعمال النظافة والتجميل، وتغيير الأعمدة بالجزيرة الوسطي بطريق الزناقطة، والاهتمام برد الشيء لأصله في المناطق التي أنهت شركة الغاز أعمالها بها.

وتوجه محافظ الأقصر إلي مجزر الأقصر بالحبيل للوقوف على جاهزيته لاستقبال الأضاحي والذبائح، خلال أيام العيد ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمجزر، وتم التنبيه على ضرورة إتمام عملية الذبح بصورة صحية سليمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والجمعيات الخيرية أثناء ذبح الأضاحي.

واستكمل محافظ الأقصر جولته، حيث تفقد مستشفى الكرنك الدولي للوقوف على آخر موقف للتطوير، وزار مبنى العيادات الخارجية الجديد، والتي ستقدم خدماتها للجمهور قريبا، وتفقد مبنى الطوارئ، واطمأن على تقديم الخدمة الطبية بطريقة آمنة ولائقة.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاطمئنان عن رضاهم في تقديم الخدمة الطبية لهم، وأثنى على مستوى الخدمة الطبية المقدمة وقدم الشكر للعاملين والتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك للعاملين والمواطنين.

كذلك تابع جولته بالتوجه إلى أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية، حيث اطمأن على توفر اللحوم المبردة والبرازيلي والدواجن وجميع السلع الأخرى، والتي يقبل عليها المواطنون، ومدى توفرها ومناسبة الأسعار والجودة العالية، وأجرى حوارا مع بعض المواطنين لقياس مدى رضاهم عن الأسعار والجودة.

وفاجأ محافظ الأقصر، أحد المخابز البلدية حيث تأكد من جودة الخبز المدعم وتوفره، وحرص أيضا إجراء حوار مع المواطنين المتواجدين أمام المخبز للتأكد من عدم وجود أي معوقات في الحصول على رغيف الخبز المدعم وجودته.

رافق محافظ الأقصر في جولته كل من العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، ووكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة، والدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، والمهندس عبد الرازق صافي وكل مديرية التموين، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة.

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