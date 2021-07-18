تراند الفن: محافظ الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك وأسقف عام إسنا وأرمنت للتهنئة بعيد الأضحى (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، كما استقبل نيافة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت، وعدد من رهبان دير مارجرجس بالرزيقات، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك.

من جانبه أشاد محافظ الأقصر بعمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصري ومواجهته للصعاب والتحديات متحليا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفا الأمة وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.

كما استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الأقصر روح الوحدة والتآخى والمحبة والتي تشهد على عظمة الشعب المصرى ومواجهته للصعاب والتحديات متحليًا بروح المواطنة.

وكان إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، استقبل مساء السبت، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقس متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، وعماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور علاء جعفر سكرتير المجلس، وعبد الرحيم طايع، وصباح منصور نائبا رئيس المركز



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.