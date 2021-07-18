تراند الفن: إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 مساءً - استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 4 مصابين، في حادث تصادم ملاكي مع توك توك، على طريق الرياض بلطيم، بالقرب من قرية ظهران.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، باستقبال 4 مصابين في حادث تصادم.

ومن جانبه قال مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن الحادث نتج عنه إصابة كل من، فارس إبراهيم منصور، 60 عامًا، مصاب بخدوش بالوجه وكدمه بالكتف الأيمن والركبتين، ومقيم بالمحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وعلى فارس إبراهيم منصور، 25 عامًا، مصاب بسحجات بالزراع الأيسر والوجه والقدم اليمنى، أمير فارس إبراهيم منصور، 33 عامًا مصاب بجرح بسيط بالرأس واليد اليسرى وكدمه بالركبتين، ومحمود على محمد 50 عامًا، مصاب بكدمة بسيطة بالزراع الأيمن.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أنه جارى فحص الحالات وعمل الأشعة وباقي الفحوصات باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

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