نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات jarir bookstore بمناسبة عيد الأضحى حتى 25 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عيد الأضحى المبارك بدأت في مكتبة جرير jarir bookstore بتنزيلات مستمرة حتى يوم 25 يوليو 2021، وفي عروض جرير للجوالات سامسونج وهواوي، بالإضافة إلى جوالات من ماركات أخرى مثل اوبو وشاومي نجد جوالات من كافة الفئات المنخفضة، المتوسطة، العالية، مع مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية، وذلك حرصًا على إيجادك لما تبحث عنه بالسعر والمواصفات التي تريدها.

عروض جرير

عروض عيد الأضحى في مكتبة جرير السعودية لا مثيل لها، وخاصةً على جوالات سامسونج بخصومات تصل إلى 28% في عروض جرير السعودية، وتتسم جوالات سامسونج المتاحة في جرير بمواصفات رائعة، من ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، شبكة 5G، وأيضًا 12 جيجا رام مما يجعلك تحصل على أداء عالي الكفاءة من الجوال، شاحن للجوال يأتي بقوة 25 واط، ومن أمثلة هذه الجوالات جوال سامسونج جالكسي S21 الترا، جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 ذو التصميم المميز، بالإضافة إلى اختلافات في حجم ووزن الجوال، سعة بطاريته، دقة الكاميرا.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S21 الترا بسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير بمناسبة عيد الأضحى.

إليكم خصومات جوالات هواوي في جرير التي تصل إلى 22%، والتي من بينها جوال هواوي نوفا 7i ذو شبكة 4G، ويتمتع بمواصفات مميزة سواء فيما يتعلق بإمكانيات الجوال من 8 جيجا رام، شحن سريع للبطارية في وقت قليل، مما يجعله من الإختيارات العملية التي يُمكن الاختيار بينها، أو فيما يتعلق بجودة الكاميرا حيث تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرا الأمامية، و48، 8، 2، 2 ميجا بيكسل للكاميرا الخلفية، مع مميزات إضافية للكاميرا مثل التقاط صور السيلفي في الوضع الليلي بأفضل صورة.

جوال هواوي نوفا 7i، سعة 128 جيجابايت، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال سعودي.

جوال هواوي mate 40 pro، سعة 256 جيجابايت، بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 4099 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

عروض الجوالات في جرير تتضمن جوالات شاومي ذات الإمكانيات العالية بأقل الأسعار، تتضمن جوالات من سلسلة بوكو فون، ريدمي، بمواصفات فريدة من نوعها وأفضل سعر، هذا إلى جانب تخفيضات جرير الإضافية على الأسعار.