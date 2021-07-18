شوف تخفيضات بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70 % أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية، خصومات بنده على منتجاتها متوفرة في السعودية وتقدم خصومات كبيرة جدًا، لأنها تقدم أفضل المنتجات، لكن الأسعار رخيصة، والخصومات في الأعياد والمناسبات، أحيانًا ليوم واحد فقط ثم تنتهي، وتبدأ في نهاية اليوم عدد من المعروضات، وبدأ سوق بنده في العرض، ولكن هذا لأن الشعار يعني سعرًا أقل، ليلبي احتياجات العملاء السعوديين.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده النشاط الذي بدأه سوق بنده، والذي يعني أدنى سعر، يعمل بجد لخفض سعر جميع المنتجات، بما في ذلك الأطعمة الأساسية، لأنها تعاني من نقص دائمًا، يوفر سوق بنده خدمة التوصيل من الباب إلى الباب، أو يمكنك أن تذهب إلى أقرب فرع لك، بالإضافة إلى ذلك يشمل العرض المواد الأساسية التي لا غنى عنها بما في ذلك الزيت والسكر والأرز ومنتجات الألبان وما إلى ذلك، لم تنس Panda Market رعاية النساء وكذلك منتجات العناية بالشعر والبشرة والعناية بالكامل كل ذلك نوفره لمدة أسبوع أو حتى المنتج النهائي.
تخفيضات بنده الأسبوعية
أقوى تنزيلات بنده على أنواع الحليب المختلفة:
- حليب طويل الأجل كامل الدسم الربيع، عدد 8×1 لتر، بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي.
- حليب طويل الأجل بالنكهات الربيع، عدد 18× 200 مل، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال سعودي.
- حلاوة طحينية سادة حلواني اخوان، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.
- حليب مكثف محلى عبوة ضاغطة نستلة، وزن 450 جرام، عدد 2 حبة، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال سعودي.
- حليب مجفف فريشكو، وزن 2.25 كيلو جرام، بسعر 33.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال سعودي.
- حليب مجفف كامل الدسم أنكور، وزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 88.95 ريال سعودي.
- شبيهة قشطة المراعي، وزن 170 جرام، عدد 5 حبات، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 12.50 ريال سعودي.
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