نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 19 يوليو 2021 الموافق 9 ذو الحجة 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين مهرجان الطازج هو من العروض القوية التي تضم كافة المنتجات الطازجة مثل الخبز والحلويات يمكنك الحصول عليها من خلال أسواق العثيم طازجة. وايضا توفر عروض العثيم اليوم الاثنين تخفيضات رائعة علي جميع منتجات الألبان الطازجة، ويمكنك شراء كافة انواع الجبن المفضلة إليك.

عروض العثيم الاثنين مهرجان الطازج

من المنتجات الأساسية التي سوف تحصل عليها في عروض العثيم ليوم الاثنين هي عروض الخضروات والفواكه. حيث أن العثيم دائما ما توفر الكثير من الفواكه الشائعة التي تشهد إقبال كبير من جانب العملاء طوال الأسبوع. وايضا الخضروات الطازجة التي تحتاجها كل سيدة لتحضير الوصفات والطعام بها.

عروض العثيم الاثنين 19 يوليو 2021 بها الكثير من المنتجات المختلفة مثل لبنة اولكر تركية لايت بسعر 12.95 ريال. ويمكنك شراء لبنة اولكر تركية بسعر 9.95 ريال . وهناك الكثير من منتجات الألبان التي نعرضها لكم في هذا الموضوع.

عروض العثيم اليوم الاثنين

عروض العثيم ليوم الاثنين تضم اهم الفواكة مثل العنب الأبيض المفضل لدي الكثير من الأشخاص بسعر 5.95 ريال للعلبة وستحصل على واحدة مجانا.

يمكنك الحصول على كيلو الموز الطازج من العثيم بسعر 2.95 ريال بسعر التكلفة فقط.

تشمل عروض الطازج من العثيم اليوم برتقال أبو صرة الرائع والمميز بسعر 3.95 ريال للكيلو.

عروض العثيم الاثنين مهرجان الطازج بها الكمثري الأفريقي بسعر 9.95 ريال لـ 1 كيلو مع كيلو مجانا.

عروض العثيم الاثنين الطازج