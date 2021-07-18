تراند الفن: الانتهاء من تطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة بالإسكندرية استعدادًا لعيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - قال الدكتور سعيد السقعان؛ وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، انتهت من تنفيذ خطة العمل لتطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة وأماكن الذبح استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وقالت مديرية الشئون الصحية، في بيان لها، إن الفرق التابعة لإدارة مكافحات ناقلات الأمراض طهرت تلك الأماكن بهدف مكافحة البعوض والذباب والقوارض بها ومنع انتشارها وتكاثرها.

وأوضح “السقعان” أنه تم أمس السبت تطهير قلعة قايتباي وميدان المساجد بمنطقة بحرى، فيما تم اليوم تطهير حدائق الشلالات وميدان محطة مصر بما يتصل به من شوارع وحواري وأزقة.

وأضافت مديرية الشئون الصحية أن الفرق في الأيام التالية طهرت حدائق المنشية ومنطقة جرين بلازا وحدائق المعمورة والمنتزه وأنطونيادس والنزهة وعمود السواري وعددًا من المنتزهات والأماكن المفتوحة.

كما سيتم تطهير المجزر الألى بزاوية عبد القادر والسلخانة بأبي قير، لافتًا إلى أنه يتم رش تلك الأماكن وخاصة المياه الراكدة وتجمعات القمامة بمبيدات صحية آمنة على الإنسان.

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