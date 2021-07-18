تراند الفن: «الحج والعمرة»: اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت تواصل 14 زيارة

أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى، استعداداً للوقوف بجبل عرفات غداً الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن خطط التنظيم و إدارة الحشود تسير وفق المخطط له، مبينة أن للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية

وأشارت إلى أنه تم تسكين 60 ألف حاج في مشعر منى حسب المخطط له.

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