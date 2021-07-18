تراند الفن: مقتل بائع متجول في مشاجرة بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - لقي بائع متجول مصرعه، قبل قليل، إثر مشاجرة مع شخص آخر، وذلك في محيط البنك الأهلي بمنطقة عمر أفندي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم استدعاء الإسعاف لنقل الجثمان للمستشفى، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بمقتل بائع عيش في مدينة شبين الكوم، على خلفية مشاجرة بالأسلحة البيضاء، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.



وأكد شهود في محيط الواقعة، أن المجني عليه قتل ذبحا على يد شخص أمام البنك الأهلي بجوار شارع عمر أفندي بشبين الكوم بمطواه، وأن الأهالي تجمعوا في محيط الواقعة، وحضرت سيارة الإسعاف ولكنها لم تتمكن من نقله قبل أن يفارق الحياة على إثر الإصابات التي لحقت به، وانتقلت قوات الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية، وجاري نقل الجثة إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبدء تحقيقات النيابة العامة.



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