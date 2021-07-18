تراند الفن: به آثار اختناق.. العثور على جثة شاب طافية على سطح المياه بترعة في أسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب، طافية أعلى سطح المياه بترعة نجع حمادي بمركز صدفا في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز صدفا يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب طافية أعلى سطح المياه بترعة نجع حمادي بمركز صدفا في أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ مأمور مركز صدفا، وقوات الأمن والشرطة، وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة طافية لشاب يدعى “م. ب. ع”، 23 عاما، من قرية بني فيز بصدفا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتبين وجود شبهة جنائية لوجود علامات اختناق بالرقبة.

تم تحويل الجثة لمشرحة مستشفى صدفا المركزي، وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة ملابسات الواقعة.

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