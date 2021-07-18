تراند الفن: محافظ المنيا يستقبل وفد من القساوسة والمطارنة للتهنئة بعيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، وفدًا كنسيًا، ضم عددًا من القساوسة، والمطارنة بمراكز المحافظة، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا.
وضم الوفد، الدكتور هاني عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ، الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها والأنبا اغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك، والأنبا بشارة مطران أبو قرقاص وملوي للكاثوليك، وعدد من وكلاء المطرانيات، والقيادات الكنسية، بمراكز المحافظة.
وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد القاضي، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، على أرض الواقع، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابعًا، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ المنيا يستقبل وفد من القساوسة والمطارنة للتهنئة بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.