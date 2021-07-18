تراند الفن: محافظ المنيا يستقبل وفد من القساوسة والمطارنة للتهنئة بعيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 11:10 مساءً - استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، وفدًا كنسيًا، ضم عددًا من القساوسة، والمطارنة بمراكز المحافظة، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا.

وضم الوفد، الدكتور هاني عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ، الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها والأنبا اغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، الأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك، والأنبا بشارة مطران أبو قرقاص وملوي للكاثوليك، وعدد من وكلاء المطرانيات، والقيادات الكنسية، بمراكز المحافظة.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد القاضي، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، على أرض الواقع، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابعًا، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.



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