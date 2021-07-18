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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد: عروض العثيم الاثنين الطازج 19 يوليو 2021 عروض نصف السعر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العيد من العثيم على المنتجات الطازجة نوفره لكم اليوم الاثنين كاملة باقوي التخفيضات اليومية. وعروض اليوم من اسواق العثيم هي عروض اليوم الواحد فقط. وتتوفر كافة هذه العروض في كافة منافذ وفروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية ويمكن للجميع الاستفادة بأقوي تخفيضات العثيم الاثنين الطازج 19 يوليو 2021.
عروض العثيم الاثنين الطازج
عروض العثيم الاثنين الطازج بها الكثير من المنتجات المختلفة. التي يمكن للجميع الحصول عليها اليوم بنصف السعر أي بنسبة خصم 50% من سعر المنتجات الاصلية.
- عروض العثيم اليوم الاثنين بها خوخ سكري مميز العلبة الواحد بسعر 6.96 ريال.
- بسعر التكلفة يمكنك شراء حبة الأناناس بسعر 6.96 ريال.
- التمر الطازج من العثيم توفر الكيس بسعر 19.95 ريال وسوف تحصل على واحد مجانا.
- عروض العثيم الاثنين الطازج بها زود كرواسون بالزبدة 10 حبات في علبة بسعر 7.95 ريال.
- بسعر التكلفة يمكنك اليوم الحصول على فلفل اسود حب الكيلو بـ 31.75 ريال.
عروض العثيم اليوم
- عروض العثيم اليوم تشمل تخفيضات قوية على زيتون سما اسباني لون اسود الكيلو بسعر 24.95 ريال وسوف تحصل على 1 كجم مجانا.
- أحدث عروض العثيم السعودية بها مكدوس الذي يفضله الكثير في تناوله بجانب الطعام بسعر 16.95 ريال للكيلو.
- ايضا عروض اليوم من العثيم بها شبية جبن اسطنبولي الكيلو الواحد بسعر 12.95 ريال.
- آخر عروض العثيم بها بعض المكسرات مثل المكسرات المشكلة العادية الكيلو بسعر 22.95 ريال.
- يمكن للسيدات الحصول على قطاعة خضار بسعر 69 ريال.
عروض العثيم نصف السعر
- عروض العثيم نصف السعر بها قهوة هرري عربي والتي تعد من أفضل انواع القهوة الكيلو بسعر 32.95 ريال.
- نشرة عروض العثيم اليوم الاثنين تضم قرنفل حب الذي تحتاجها السيدة في الكثير من الوظائف المختلفة بسعر 54.95 ريال للكيلو.
- تمر سوبر 1 كيلو من العثيم اليوم الاثنين الحبة بسعر 14.95 ريال وستحصل على واحد إضافي هدية.
- مهرجان الطازج لمدة يوم واحد يحتوي علي هيل زدني 500 جم بسعر 53.95 ريال.
- في أسواق عبدالله العثيم سوف تجد الزنجبيل الطازج بسعر التكلفة أي سوف تحصل علي الكيلو بـ 8.95 ريال.
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