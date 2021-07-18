شوف عروض العثيم الإثنين 19 يوليو 2021 مهرجان الطازج

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عمر شويل - جدة تقدم لكم عروض مهرجان العثيم الطازج اليوم أقوى الخصومات والتخفيضات الهائلة على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الخضروات والفواكه الطازجة مثل عنب أبيض، وموز، وكمثري أفريقي، وبرتقال أبو صرة، وعنب أحمر كبير، وخوخ سكري، وجريب فروت، وأناناس ويتوفر في عروض العثيم الطازج اليوم الكثير من المنتجات الطازجة. عروض العثيم اليوم الإثنين تضم عروض العثيم الاثنين اليوم خصم على بطاطس بسعر 4.95 ريال.

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توفر عروض العثيم الطازج اليوم مكسرات مشكلة عادي بسعر 22.95 ريال.

طباخة ارز بانيكس بسعر 79 ريال.

هيل زدني بسعر 53.95 ريال.

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