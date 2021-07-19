تراند الفن: وزارة الحج والعمرة تعلن توفر 25 وظيفة بعدة تخصصات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعلنت وزارة الحج والعمرة، الأحد، عن توفر أكثر من (25) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (للرجال والنساء).

ودعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، كما يمكن التقديم من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

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