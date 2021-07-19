تراند الفن: السديس: عناية الدولة بكسوة الكعبة المشرفة يجسد عنايتها بالحرمين الشريفين وقاصديهما

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ما تجده كسوة الكعبة المشرفة من عناية ورعاية يجسد العناية والرعاية التي تقدمها المملكة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال الشيخ السديس: تشهد الكعبة المشرفة والمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عناية خاصة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- حتى العصر السعودي الزاهر التي شهد فيه الحرمان الشريفان نقلة خدمية وإدارية نوعية، مؤكداً أن الجائحة العالمية أظهرت مدى حرص القيادة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وفودهم لأداء النسك والعبادات.

وختم معاليه حديثه بدعاء الله-عز وجل-أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم ومناسكهم، ويزيل هذا البلاء عن العالم أجمع.

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