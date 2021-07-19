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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد على أصحابك وأحبابك بأروع رسائل تهنئة وصور لعيد الأضحى في المقال التالي
عمر شويل - جدة لقد وصانا رسول الله صلى الله عليه بصلة الرحم والعفو وعدم استمرار المقاطعة بين المسلمين ونحن في هذه الأيام المباركة ومع دخول عيد الأضحى المبارك يزور الناس بعضهم بعضاً ويهنؤن أنفسهم بحلول العيد وتزداد صلة الرحم في هذه الأيام المباركة وتصفي القلوب وتزول البغضاء والمشاحنات ويبادر الجميع بإرسال أجمل عبارات التهنئة وأروع رسائل التهنئة إلى بعضهم البعض ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أجمل رسائل وعبارات التهنئة للأصدقاء والأحباب بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021.
رسائل تهنئة بالعيد للأصدقاء
الأصدقاء لهم أثر كبير في حياة كل منا فلكل منا أصدقاء يعتبر وجودهم أهم شيء في حياتنا وأقرب الناس إلينا لذلك هم أول من نحرص على تهنئتهم في مختلف المناسبات الجميلة ومن أفضل الرسائل لتهنئة الصديق بالعيد التالي:
- صديقي العزيز كل عام وانت بخير كل عام وصداقتنا دائمة.
- كل عيد أضحي وأنت بخير كل عيد وصداقتنا أبدية.
- كل عام وأنت أقرب إلى الله كل عام وانت في طاعة الله كل عام وأنت صديقي الغالي.
- صديقي أتمني لك عيد أضحى سعيد وعمر مديد وفرحة تدوم طويلاً.
- صديقي الغالي على قلبي يامن أفرح عند رؤياه أتمني لك ولعائلتك عيد أضحي كله سعادة وفرح وسرور.
- باقة من أجمل الورود تفوح بأروع العطور أهديها إليك يا صديقي الودود بمناسبة العيد وأحب أقولك كل عام وأنت سعيد.
- كل عام وأنت صديقي أدام الله صداقتنا الجميلة وأدام الله الود بيننا كل عيد أضحى وأنت بخير يا صديقي.
- بالخير مسيناكم وبالعطر رشناكم وبعيد الأضحي هنناكم كل عيد وأنت سعيد يا صديقي.
رسائل تهنئة بالعيد للزوج.
- زوجي الحبيب كل عام وأنت بخير يا قرة عيني.
- زوجي كل عيد وفرحتي قربك كل عيد وأنت في سعادة دائمة.
- زوجي كل عام وأنت في طاعة الله وأدعو الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
- كل عام وأنت عائلتي كل عام وأنت سندي كل عام ورضي الله يزين حياتنا كل عام وحياتنا يملؤها الحب والسعادة.
- زوجي كل عام وأنت بخير كل عام وأنت بقربي كل عام وأنت في أفضل الأحوال.
- اللهم بلغ زوجي العيد وهو أسعد خلقك اللهم بلغه العيد وهو لا يشتكي هماً هماً ولا حزناً.
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