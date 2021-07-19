فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تداول نشطاء ومواطنون في إثيوبيا، مقطع فيديو لاحتفال عمال

إثيوبيين بسد النهضة.

وقال أحد النشطاء في تغريدة على “تويتر”: “أنباء عن احتفالات

في موقع سد النهضة من قبل المهندسين العاملين في الموقع مع قرب انتهاء الملء الثاني”.

وأفاد شخص ثان: “إنهم يحتفلون ولما لا! فقد جعلوا الحلم حقيقة

على أرض الواقع.. إنهم أبطال سد النهضة.. لولا الله ثم هم لما كان هناك تحقيق لحلم

طال انتظاره ولما كان لنا فرحة.. احتفلوا أيها الأبطال فباحتفالكم نحتفل.. المجد لكم”.

كما نشر النشطاء والمدونون مقطع فيديو ثانيا وثق بحيرة سد

النهضة وقد امتلأت بالمياه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة وسط رقص العمال (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.