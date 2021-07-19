فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أعلنت الفنانة آيتن عامر، عن وفاة رجل الاعمال محمد السعدني،

وذلك من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

كتبت الفنانة آيتن عامر، :” والله ما مصدقة.. هالله

يرحمك ويغفر لك يا أطيب الناس وأجدعهم وأكرهك.. هتوحشني جدا جدا جدا .. برجاء

الدعاء بالرحمة والمغفرة .. ربنا يرزق أهلك الصبر والسلوان.

كما نعته الفنانة وفاء عامر وكتبت:” الاخ العزيز كريم

الخلق محمد السعدني في ذمة الله ربنا يصبر أسرته”.

يذكر أن احتفلت الفنانة

وفاء عامر، بتخرج نجلها عمر محمد فوزى من المدرسة، حيث شاركت متابعيها اللحظة عبر صفحتها

الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور الشهير “ إنستجرام ”

.

وعلقت وفاء عامر على الفيديو الذى نشرت من خلاله هذا الاحتفال

قائلة: “الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه تخرج عمر” .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: آيتن عامر تعلن عن وفاة محمد السعدني: ربنا يصبر أسرته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.