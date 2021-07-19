فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 08:09 صباحاً - توفي الرسام الدنماركي، كورت ويسترغارد، الذي اشتهر برسم

صور كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه السلام ، عن عمر ناهز 86 عاما ، حسبما أفادت

عائلته لوسائل إعلام دنماركية، أمس الأحد.

وأثارت الصور التي رسمها ويسترغارد غضب بين المسلمين حول

العالم.

وقالت عائلته لصحيفة “بيرلينجسكي” إن فيسترغارد توفي أثناء

نومه بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وفاة الرسام الدنماركي صاحب الصور المسيئة للرسول بطريقة غريبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.