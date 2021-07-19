فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 08:09 صباحاً - قررت النيابة العامة ، حبس الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة

رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت لسلامة، تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب،

والانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف أحكام القانون.

كانت قوات

الأمن، ألقت القبض على رئيس تحرير الأهرام الأسبق في منزله مساء الأحد تنفيذا لقرار

النيابة العامة بعد اتهامه بنشر اخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل والتشكيك

في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

يذكر أن عبد الناصر سلامة كان قد تم تعيينه رئيسا لتحرير

صحيفة “الأهرام” في عهد الإخوان واستمر في منصبه حتى يناير من العام 2014 حيث صدر قرار

بإقالته، وتعيين الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام بدلاً منه.

وقبل اقالته بشهر كان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري

ببطلان تعيينه رئيسا لتحرير الأهرام، لعدم توافر شرطين أساسيين لديه من الشروط الواجب

توافرها في رؤساء التحرير، وهي أن يكون قد أمضى 10 سنوات متواصلة بالعمل في المؤسسة،

وألا يكون مارس خلط الإعلان بالتحرير.

كما أكدت المحكمة، أنه ثبت لها مستنديا أن سلامة تلقى مبالغ

شهرية قبل تعيينه رئيسا لتحرير الأهرام لمجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات في المحافظات

لحساب الصحيفة العريقة في مصر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انضمام لجماعة إرهابية.. حبس عبدالناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.