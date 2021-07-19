تهنئة عيد الأضحى 2021 رسائل وصور مزخرفة جديدة

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محمد سياف - ابو ظبي - تهنئة عيد الأضحى المبارك في رسائل أو الصور المزخرفة هي إحدى وسائل المستخدمة حاليا لتبادل التهاني والمعايدات إلى الأصدقاء والمعارف والأهل في هذه المناسبة الإسلامية الهامة، ففي هذه الأيام المباركة نرسل الأدعية والصور والملونة والمزخرفة برسومات وتهاني إلى المقربون إلى قلوبنا لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك متمنين لهم دوام الصحة والسعادة وإعادته مرات عديدة بالخير واليمن والبركات.

تهنئة عيد الأضحى إسلامية 2021

في السطور التالية مجموعة رائعة من رسائل تهنئة عيد الأضحى إسلامية جديدة يمكن إرسالها في رسائل إلى الأهل والأحباب والأصدقاء داعين الله أن يعود عليهم بالخير واليمن والبركات.

في عيد الأضحى المبارك أدعو الله أن يرزقني وإياكم ابتسامة لا تزول وسعادة لا تغيب وفرج قريب، والصلاة والسلام على الحبيب.

في مثل هذه الأيام المباركات أدعوكم أحبتي لندعو الله ونبتهل له أن ينصر الأمة الإسلامية وينجيها مما هي فيه ويبارك أبنائها ويشفي مرضاها.

كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس على القلب، هذه تهنئة لكم أنثرها بكل الحب ورائحة الورد ودعاء من القلب.

أعاد الله عليكم عيدكم هذا بالخير واليمن والبركات والمسرات، وجمعنا بكم على خير وصحة وعافية.

عيدكم مبارك أحبتي وذنب مغفور إن شاء الله وعملًا مقبولًا بإذنه ودرجات عاليات في جنات النعيم.

صور تهنئة عيد الأضحى 2021

لا غنى عن إرسال صور تهنئة عيد الأضحى المزخرفة والمعبرة عن هذه المناسبة الدينية فقد كتب عليها عبارات التهاني والأمنيات، كما أنها تزيل ما في النفوس من حزن وكره وتبعث على الفرحة والسعادة فهي عادة انتشرت بين المسلمين بعد انتشار استخدام الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت بتوسع، كما أنها تقرب المسافات مهماً بعدت على الحقيقة فيمكن إرسال صو تهنئة عيد الأضحى من دولة إلى أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ماسنجر وفيسبوك وواتساب وغيرها.