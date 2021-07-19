نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات كارفور السعودية في عيد الأضحى علي مختلف المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تخفيضات كبيرة جدا من كارفور السعودية في عيد الأضحى في جميع الفروع وخاصة فرع مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيتميز كارفور السعودية بعروضه المميزة على جميع السلع والمنتجات خاصة في الفواكه والخضروات فتكون من أجود الأنواع والأصناف فإليكم أقوى العروض والتخفيضات المقدمة في عيد الأضحى المبارك. تخفيضات كارفور السعودية في عيد الأضحى سعر الكيلو من لحم العجل بالعظم فقط ٣٢.٩ ريال سعودي بدلا من ٤٢.٩ ريال سعودي.

الكيلو من سمك السلمون بسعر ٤٥.٩٥ ريال سعودي، فيحتوي السلمون على كثير من الأحماض الدهنية المهمة في علاج الالتهابات والحد من احتماليه الإصابة بكثير من الأمراض أيضا منها السرطان، ولكن لا يفضل تناوله للحوامل والمرضعات نظرا لاحتوائه على الزئبق.

سعر الكيلو من عنب أبيض الوطنية ٨.٩٥ ريال سعودي.

١٠ قطع كرواسان بالجبنة بسعر ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٣.٩٥ ريال سعودي.

ثم نجد عبوة أناناس شرائح بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي، فيعتبر الأناناس من الفواكه الاستوائية ذات المذاق المميز، وأيضا هو مفيد جدا للبشرة وللحفاظ عليها ويساعد في عملية الهضم بشكل كبير، ويحتوي على المعادن المهمة في علاج آلام التهاب المفاصل.

سعر عبوة ١٠ كيلو من أرز بسمتي أبو كأس ٥٧.٩ ريال سعودي بدلا من ٨٣.٩٥ ريال سعودي.

بينما يكون حليب بودرة المراعي كامل الدسم بسعر ٣٧.٩٥ ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون من لوكس Luxe بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي.

ثم يقدم كارفور مسحوق غسيل أومو Ommo ٥ كجم بسعر ٢٩.٩٥ ريال سعودي.

قطع دجاج مشكلة طازجة بسعر ٩.٥ ريال سعودي بدلا من ١٧.٥ ريال سعودي. أسعار المنتجات الغذائية من كارفور السعودية سعر ٣ كيلو من التمر الفاخر السكري ٣٥.٩٥ ريال سعودي، بينما يكون كيلو التمر الرطب بسعر ١١.٩٥ ريال سعودي.

بينما يكون الكيلو من ملكية بالمكسرات بسعر ٦٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٤.٩٥ ريال سعودي.

كيلو من أصابع الفستق بسعر ٧٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٩٤.٩٥ ريال سعودي.

ثم يكون سعر الكيلو من الطماطم السعودي ٣.٩٥ ريال سعودي، فهي مفيدة جدا للحوامل والمرضعات والأطفال أيضا، ولها أهمية كبيرة في تعزيز صحة البشرة وصحة الشرايين والقلب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات كارفور السعودية في عيد الأضحى علي مختلف المنتجات الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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