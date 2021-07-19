فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 12:09 مساءً - تستعد مؤسسة مصر الخير، بحجز المجازر التي ستنفذ فيها عمليات ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى

2021، ضمن منظومة عمل صك الأضحية بالمؤسسة.

وقال المهندس أحمد علي؛ المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر

الخير؛ إن عدد رؤوس الأضاحي هذا العام بالمؤسسة تعدت 5 ألاف رأس سيتم ذبحهم في أيام

التشريق خلال عيد الأضحى المبارك 2021.

وأضاف المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن عدد

المجازر التي سيتم ذبح الأضاحي بها يبلغ أكثر من ٦٠مجزر، مشيرا إلى أن جميع لحوم صكوك

الأضحية بمؤسسة مصر الخير يتم ختمها بالختم الأحمر البلدي، حيث أن رؤس العجول يتم تربيتها

في مزارع مؤسسة مصر الخير المنتشرة بعدة محافظات ويتم ذبحها ضمن منظومة صك الأضحية

بعد وصول سن العجل للسن الشرعي للذبح.

وكشف المهندس أحمد علي، عن أن مؤسسة مصر الخير وفرت أكثر

من 60 عربة دبابة حمولتها تصل طن ونصف الطن، فضلا عن 20 عربة جامبو حمولتها تصل 5 طن،

بالإضافة إلى 30 عربة لنقل كركس الذبيحة، وذلك ضمن خطة نقل وتوزيع اللحوم على الأسر

الأكثر احتياجا بالمحافظات. وأعلن المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر الخير، عن أنه يتم

التعاون مع ١٦٠٠ جمعية خلال حملة صك الأضحية هذا العام .

وأشار المهندس أحمد علي، إلى أنه سيتم توزيع اللحوم على المحافظات

بالتوازي، ضمن فريق عمل كامل يتعدى عدده أكثر من 400 شاب وموظف يعملون في منظومة صك

الأضحية بمؤسسة مصر الخير.

وتستهدف مؤسسة مصر الخير من خلال مشروع صك الأضحية الوصول

إلى 2 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، حيث يقوم المتبرع بشراء صك الأضحية والذي

يزن 27 كيلو جرام من اللحوم البلدي من المؤسسة بقيمة 3500 جنيه، ثم يحصل من خلاله المضحي

على 9 كيلو جرام من اللحوم، في حين يحصل المستحقين على 18 كيلو جرام يتم توزيعهم على

الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات”.

وتنتشر مزارع مؤسسة مصر الخير للإنتاج الحيواني في محافظات

البحيرة ودمياط وبني سويف والواحات البحرية وطور سيناء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر الخير:60 مجزر لذبح 5 آلاف رأس عجل لخدمة الأسر الأكثر احتياجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.