نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اكتب اسمك” إنشاء بطاقات تهنئة عيد الأضحى 1442 على رابط moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنشاء بطاقات تهنئة عيد الأضحى المبارك والتي يرغب ملايين المسلمين حول العالم في تقديمها إلى الأهل والاقارب وخاصة في وقت لا يمكنهم التزاور والتلاقي، بسبب العمل أو السفر أو بسبب التباعد الاجتماعي، حيث يقوم موقع وزارة التعليم السعودي بتوفير رابط لكتابة الاسم على بطاقة تهنئة وإرسالها إلى من ترغب وتحب قبيل الغيد لتحمل المحبة والتهنئة بالعيد مع التمنيات أن يكون سعيد.

إنشاء بطاقات تهنئة عيد الأضحى المبارك وزارة التعليم السعودية 1442

ويكون من الهام للكثيرين الاتصال قبيل دخول وقت العيد أو في يوم العيد، وخاصة في حال كان مقيما في بلد بعيد ولا يمكنه القدوم بسبب العديد من الإجراءات الوقائية أو صعوبة الحصول على إجازة، كما يقوم آخرين بإرسال بطاقات التهنئة بقدوم عيد الأضحى المجيد، ويكون من الشيء الجميل أن يتم إرسال بطاقة معايدة بقدوم العيد مكتوبا عليها اسم الشخص المرسل إليه الرسالة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالطلاب في جميع النواحي التعليمية والنفسية أيضا، حيث قامت بإتاحة رابط يتم من خلاله الدخول وتحميل صور يتم كتابة اسم المرسل إليه عليها.

حج بيت الله الحرام وموعد صلاة العيد

أتاحت المملكة العربية السعودية الحج هذا العام لفئة محددة من زائري بيت الله الحرام، وهم حجاج الداخل حرصا على حياة المواطنين وإحكاما للإجراءات الاحترازية، كما قامت الجهات المسؤولة بالمملكة بتقييد السفر من وإلى المملكة للعديد من بلاد العالم وذلك بسبب انتشار فيروس كرونا المستحدث، حيث لا يتمكن الجميع من التزاور أو المعايدة المباشرة وحضور مراسم العيد التي كانوا اعتادوا عليها في كل عام، وكان البديل الآمن لآلاف المسلمين هو الاتصال الإلكتروني بأهلهم وذويهم للمشاركة في أجواء العيد قدر الإمكان، بينما قاموا يوم العيد أو الوقفة بإرسال البطاقات على البريد الإلكتروني وعبارات التهنئة بالعيد.

كيفية إنشاء وإرسال بطاقة تهنئة بعيد الأضحى 1442