نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى خصومات اللحوم وسعر خروف كامل وخصومات وعروض عيد الأضحي المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم في هذا المقال أقوى خصومات اللحوم داخل لولو هايبر ماركت، بقدم هايبر لولوماركت المملكة مجموعة متنوعة ومميزة جدا من اللحوم داخل الهايبر وبخصومات وتخفيضات هائلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يعتبر لولو هايبر ماركت من أقوى الهايبر ماركت المتواجدة داخل المملكة وأكثرها انتشارا، يقدم لولو هايبر ماركت جميع المنتجات التي يحتاج إليها المنزل والعمل واحتياجات الأطفال، تعتبر أسعار لولو هايبر ماركت أسعار تنافسية جدا. سوف نقدم أقوي خصومات أسعار اللحوم.

أقوى خصومات اللحوم

يقدم لولو هايبر ماركت تشكيله متميزة أقوي خصومات اللحوم بأسعار مميزة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نعل من جميعا أهمية تناول اللحوم التي تمد جسم الإنسان بالبروتين، ولكن يتوجب عدم الإكثار من تناول اللحوم بكثرة وعدم تناول المشروبات الغذائية وذلك لأنها تمنع هضم الدهون المتواجدة في اللحم، سوف نوضح في هذا المقال جميع الأنواع بالتفصيل:

يقدم لولو الرياض مكعبات لحم بقري كولومبي سعر الكيلو الواحد ٢٣.٩٥ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٢٩.٩٥ ريال سعودي.

لحم عجل محلي دون عظم سعر الكيلو الواحد ٤٥.٩٥ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٥٩.٩٥ ريال سعودي.

لحم غنم مقطع هندي سعر الكيلو الواحد ٤٩.٩٥ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٦٣.٩٩ ريال سعودي.

أقوي خصومات اللحوم خروف كامل

يقدم لولو هايبر ماركت خروف بربري كامل داخل الهايبر يزن من ١١ كيلو جرام حتى ١٥ كيلو جرام، يقدم من لولو هايبر ماركت بسعر مميز وخصم كبير ٦٨٩ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٨٩٠ ريال سعودي.

لحم خروف ربع أمامي نيوزلاندا سعر الكيلو الواحد ٣٨.٩٠ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٤٩.٩٠ ريال سعودي.

أقوي خصومات لولو عيد الأضحى المبارك