شوف عروض هايبر بنده اليوم Hyper Panda في مجله بنده وموقع بنده وبنده اون لاين Panda

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عمر شويل - جدة يتميز هايبر بنده ماركت بتقديم أفضل العروض، والخصومات على العديد من المنتجات والسع لديه، وتعد عروض هايبر بنده اليوم هي الأقوى من بين عروض منافسيه في الأسواق العربية، حيث يقدم هايبر بنده Hyper Panda أفضل خامات السلع بأفضل الأسعار، كما تنتشر فروع بنده ماركت في معظم مدن الوطن العربي، وكذلك يتردد عليه الكثير من الزوار بشكل يومي لما يقدمه من مفاجآت لكل عملاؤه.

عروض هايبر بنده اليوم في السعودية Panda

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على: عبوات مناديل الوجه من فاين فلافي (عبوات إعادة التعبئة)، كما يقدم الماركت خصم على سائل الإستحمام من لوكس Lux، وكذلك الخصم المميز على معجون الأسنان من كولجيت Colgate، ويوجد أيضاً خصم مميز على شامبو بيرت بلس Pert plus، وكذلك الخصم الخاص على لوشن الجسم من ماركة نيفيا Nivia، ويتوفر أيضاً خصم مميز على منتجات أولاي المميزة Olay: ككريم النهار، وكريم الليل، وغسول الوجه من أولاي ناتشورال وايت Olay natural white.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

كما يقدم الماركت العديد من التخفيضات على: عبوات لحم التونة الخفيفة بالزيت النباتي من تريفا Treva، وكذلك العديد من الخصومات على التونة الخفيفة من قودي Goody، وكذلك العرض الخاص على سعر لحم التونة الخفيف من ماركة قودي Goody المنقوع في زيت الزيتون.

عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda

ويتوفر لدى هايبر بنده أيضاً العديد من العروض على باقي المنتجات الغذائية، ومنها: خصم على الحليب الطويل الأجل من نادك Nadec، ويتوفر أيضاً خصم خاص على الحليب المكثف المحلى من ماركة المراعي، ويوجد أيضاً عروض كثيرة على شبيهة القشطة من ماركة فرجينتو، وعلى خليط الكيك من بيتي كروكر، وعلى عبوات الشكولاتة من ماركة فريرو روتشيه Ferrero Rocher، وكذلك خصم على مياه بيرين Berian، كما يوجد خصم مميز على المكسرات المشكلة من ماركة باجة، وعلى المكسرات المشكلة المشوية من باجة Baja، وكذلك تخفيض على أكياس شاي الربيع المذاق الأصلي، وعلى أكياس الشاي الأسود من ليبتون.